騎士載妹闖紅燈擦撞「整車摔水溝」 2人翻一圈消失路面

闖紅燈下場尷尬了！1名機車騎士18日載著女友在台中清水一處路口準備違規闖紅燈右轉進巷子，沒想到巷子突然衝出1輛轎車發生擦撞，騎士當場向右邊自摔、整輛車甚至翻轉180度「掉入水溝內」，騎士與女友也直接消失在路面，後來才有好心民眾衝上前拉起機車。

臉書「記者爆料網」近日分享1段影片，影片中1輛雙載機車在等紅燈的路口闖紅燈欲右轉進巷子內，不料轉彎後巷子內當場有輛轎車駛出，轎車的後照鏡疑似還撞到機車，機車大力晃動一下，下1秒就向右傾倒摔下，並發生令眾人看傻的1幕。

騎士載著女友在路口準備違規闖紅燈右轉進巷子，沒想到巷子突然衝出1輛轎車發生擦撞，騎士當場向右邊自摔、整輛車甚至翻轉180度「掉入水溝內」。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

影片中機車疑似與轎車擦撞後向右傾倒，沒想到該巷子兩側竟是「排水溝」，該排水溝還是未加蓋，機車上的2人竟直接「摔入水溝」，整輛機車當場翻轉180度，車底朝天的姿勢掉入水溝，2人也當場消失在路面；據悉整起事件發生在18日，地點位在台中清水中華路、南社路口。

其他網友留言說「闖紅燈的下場」、「這應該傷的不清」、「直接消失也太恐怖」、「感覺被道路陰了」。