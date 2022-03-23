花東23日連續發生數起有感地震，全台天搖地動，不少人在睡夢中被嚇醒。氣象局指出，此次地震原因是歐亞板塊與菲律賓板塊擠壓釀禍，但就有學者提醒，這次花蓮地震震央旁邊「才是大魔王」，近年來恐出現規模8以上超級強震。

氣象局指出，今年已出現3起規模6以上地震，恐進入地震活躍期。根據《東森新聞》報導，台大地質系教授陳文山對此表示，台灣有50多條斷層，但僅知道其中4條週期，其他全是未知數，因此不認同「活躍期」的說法。

陳文山說，規模6以上的地震，都會牽動旁邊的斷層，此次地震屬於池上斷層，但更要注意的是東部外海的琉球海溝，他指出，琉球海溝周期約為100年左右，但距離上次活躍期1920年，至今已來到102年，因此未來可能發生規模8以上的地震。此外，南部海域還有一條馬尼拉海溝也需要注意。

氣象局地震測報中心則表示，在23日凌晨1點41分的主震過後，目前已發生超過150起餘震，提醒未來3天內仍會持續發生，甚至恐達規模5.5以上。