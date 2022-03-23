大專足球聯賽（UFA）23日敲定下月8日男一級決賽爭冠戲碼，銘傳大學靠廖文皓製造12碼並主罰中的，以1比0粉碎北市大的4連霸美夢。台灣體大則在陳柏諭的「梅開二度」帶領下，以2比1氣走地主輔仁大學，拿下另一張決賽門票。

包括前身台北體院在內，北市大過去11年在UFA 4強準決賽都拿下勝利，最終9度捧盃；而在前年決賽與去年4強，銘傳都於延長後不敵北市大，23日又有陳仕勛、熊谷大和等4名主將因傷缺陣，賽前並不被看好。

北市大右翼林明偉（右二）帶球突破遭銘傳球員犯規。（李弘斌攝）

「但換個心態來想，若有主力但沒辦法團結，那也沒差，大家的力量才重要！」銘傳教頭曾台霖如是說。上半場0比0互繳白卷後，銘傳在第54分鐘逮到快攻機會，許又仁傳給利柏郁送出漂亮直塞，廖文皓突入禁區左側被慢半步的北市大後衛彭嘉恩鏟倒，裁判游銘訓吹判12碼極刑，廖文皓經治療後親自操刀，冷靜射入球門左下角。

北市大丟球後展開猛烈反撲，銘傳則在大雨中一次次擋出對手猛攻，其中又以門將孟凡宇撲出北市大馮少祺的左腳抽射最為驚險。最終銘傳成功守住1球領先，也報了去年被北市大擋在決賽門外的一箭之仇。

銘傳大學廖文皓對北市大罰進12碼球後，高舉雙手狂奔慶祝。（李弘斌攝）

銘傳球員賽後衝入場內擁抱慶祝，大四功臣廖文皓說：「終於完成進大學以來想贏北市大的決心！獲勝的關鍵是拚勁，我們把這場當成冠軍戰，用『沒有下一場』的心態去踢。」

銘傳隊史第4次打入大專聯賽決賽，也是繼2006年再次與台體爭冠。曾台霖說，能打敗北市大球員很開心，「但這還不是最後，冠軍戰一定更激烈，大家必須控制情緒，一樣要做好準備。」

銘傳大學球員擊敗北市大、闖入UFA決賽後，與衝入場內的總教練曾台霖擁抱慶祝。（李弘斌攝）

北市大教頭張武業則說，六四波的比賽最容易被翻轉，銘傳今天就是守好反擊，攻守明確，「相對之下我們攻守比較不明確，變數就會出來，這場球賽就是這樣。上半場太守了放不開，下半場被進球才放開，又變得太急，球隊現在比較欠缺能帶動攻守節奏的場上指揮官。」對於連霸中止，張武業則說也該讓球員去轉換一下心情，「哪可能永遠是常勝軍呢。」

另一場4強準決賽由台體對決輔大，開賽不到兩分鐘台體開出角球，輔大解圍失誤，讓陳柏諭首開紀錄。第68分鐘陳柏諭再次破門，輔大雖由黃侑威在7分鐘後還以顏色，卻始終沒盼到追平一腳，近6年來第2次無緣決賽。台體則自2016年後首次重返決賽，將問鼎隊史第7座大專聯賽冠軍。