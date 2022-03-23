知名網紅米砂（Misa）不只有超有料身材，還很有自己的想法，前段時間開始擔任AV監製，製作出引起高討論的AV版《魷魚遊戲》，近期又開始籌備女優選秀的真人秀，令網友十分期待；但米砂23日在IG發文動怒，透露自家女優搭乘台北捷運被男子猥褻射精在身上，循法律途徑結果卻超失望，檢察官竟以女優職業不起訴，讓米砂痛批「台灣的檢察官真是太噁心了」。

米砂進軍AV領域發展後，擔任製作的她底下也有不少女優，去（2021）年底有一名女優在台北捷運搭乘手扶梯，遇到陌生男子打手槍洩慾在她身上；在受驚後，女優也趕緊報警，她們得知男子並非第一次犯案，還專門在公眾場所隨機挑選女性猥褻，決定對男子提出告訴。

米砂分享判決中檢察官以受害女子職業是女優予以不起訴，讓她快氣炸。(圖/ 摘自米砂IG)

23日晚間米砂在IG限時動態十分氣憤地抱怨，開頭就痛批台灣的檢察官「真是太噁心了」，因為她自家的女優被陌生男猥褻的判決出爐，檢察官以因為「被害女性的職業是女優，所以不予以起訴」；米砂對此提出質疑，「所以這個變態，就是可以繼續找下一個受害者？」

米砂不解地說，「法律現在都是這樣保障人民安全嗎？她是女優所以活該在公共場所被亂射？」最後還是無法理解檢察官的判決。而米砂這篇貼文也引起網友熱烈討論，不少人贊同米砂的想法，認為不起訴的理由太奇怪。