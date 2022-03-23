網紅「球球Mika」外型清純甜美，曾和YouTuber星培交往；她雖然謙稱自己為「佛系YouTuber」，但其實頻道目前已經突破31萬訂閱數。曾經當選YouTuber中女生性幻想第一名的她，日前也在「胸湧系正妹」網路聲量排名中獲得第13名；球球昨(22)日分享了她穿白紗的美照，罕見露出的雪白事業線絕美，讓網友看得眼冒愛心直呼：「想結婚了」。

球球昨(22)日在IG分享一組美照，畫面中她頂著清純長髮穿上白紗，蕾絲在罕見露出的雪白UU前設下完美防線；在其它的造型中有白紗交叉包覆胸圍的女神風，還有超長後裙擺從樓梯一直延伸到地板的公主風，露出的花絮裡攝影師整個橫躺在另一邊階梯上，為了拍出好作品煞費苦心。

球球寫道：「這兩套就是我克服選擇障礙後挑選的禮服，超長的裙擺讓我在試穿時就少女心噴發，穿上根本就是備受寵愛的小公主；另一套則是因為前短後長乾淨俐落的剪裁，加上上半身交叉的設計超有希臘女神的優雅氣質」，超華麗的裝扮也要靠她的清純顏值才撐得起來。

她還透露了幕後超強卡司：「彩妝老師跟攝影老師都是來自韓國，這麽輕透又可愛的妝感真的好愛(眼冒愛心)；老師們旁邊都有跟著翻譯小助理，不用擔心語言問題之外，小助理們也非常活潑有趣，讓整場拍攝都非常歡樂」，光從小編側拍攝影棚取景，就能看出用心絕不馬虎。

網友眼冒愛心讚爆：「球球寶貝下午好」、「好美呀」、「想結婚惹」、「敲美的」、「非常漂亮」、「不是⋯⋯這⋯⋯太美了」、「好正又好有氣質 香!!!是球球仙女」、「超喜歡」、「簡直女神」、「這兩套禮服，真的都很好看，真的很難挑選」、「我比較喜歡裙擺長的」、「不管哪一套都好看 太婆了 頭髮是我喜歡的直髮」、「仙女下來凡間了～」、「第一張真的是美到我覺得無與倫比」、「備受寵愛的小公主」，好評滿載。