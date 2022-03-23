立法院國防外交委員會明（24）日將舉行專案報告，國安局書面報告資料搶先曝光，據指出，日本朝野已漸形成「台灣有事，即日本有事」的「認知」，並且規劃在石垣島、與那國島成立導彈及電子戰部隊，形成完整的「島鏈防衛體系」！

國安局報告指出，針對俄羅斯在北方四島舉行導彈演習、設立經濟特區，日相岸田改以強調北方四島為日本「固有領土」，指稱俄「非法占領」，並擬將俄列為國安重要課題。

另外，國安局表示，中共今年以來持續強化南海軍事部署及灰色地帶威脅，尤其針對外艦進行跟監，海警船則常態性在南海海域巡邏，並加強監控越、菲、馬等國艦船活動與油氣探勘，謀加大對「管轄海域」實質管控能量。

國安局強調，美國與盟友除派遣航艦編隊至南海聯合巡航及執行航行自由任務外，美亦發布《中共南海主權聲索研究報告》，訴諸國際法駁斥中共南海主權聲索正當性，並續與南海沿岸國擴大海

事安全合作，反制中共擴權意圖。

國安局披露，中共去年實施《海警法》後，持續加強在東、南海爭議海域維權作為；日及東協南海沿岸國為反制中共海上灰色地帶威脅，紛紛提升維權力度，並推進與美、澳、印度及歐洲國家海上聯演聯訓，各方擴大投入恐增加東亞海域摩擦風險，提高衝突機率，影響我周邊海域安全穩定。

國安局直言，俄烏戰事雖使國際社會更加警覺俄、「中」等專制極權國家之威脅，並使各國加強關注東亞區域和平穩定及中共攻臺企圖，然東亞地區尚無集體安全機制，無法共同快速協調應對臺海危機。未來我須持續突出臺灣民主、自由與安全攸關東亞區域穩定與發展，促國際正視並共同反制中共威脅。