國泰人壽發動2.7萬業務大軍 走訪800萬保戶

國泰人壽創立迄今邁入60週年，啟動全台2.7萬名業務大軍，走遍台灣大小鄉鎮，親訪逾800萬名的保戶，並完成650萬份保單健檢，期望透過拜訪協助保戶檢視保險缺口，建構完善的保障；隨台灣即將邁入超高齡社會，國泰人壽業務員的日常拜訪陪伴，期望給予更多關懷，逐漸轉型為保戶的「新家人」。

國泰人壽是台灣保險服務密度最大的公司，重視與著眼於未來人口老化與客戶的保障缺口，觀察到台灣人口結構、社會趨勢的快速變化，國壽迅速行動起來；藉由60週年之際，於今(24日)啟動業務員「與禮同行」活動，國泰人壽於全台擁有800多萬保戶，平均每個業務員今年將拜訪約300位保戶，透過全面拜訪提供服務、協助檢視現有保單、了解保障缺口，預計本次「與禮同行」將完成近650萬份保單健檢，讓保障更符合人生中長期規劃；國壽也將推出60週年紀念保單封面，共同創造保戶與國泰的限定記憶。

國泰人壽總經理劉上旗指出，業務員提供客戶專業規劃與服務，從客戶單身、結婚、生子，參與客戶本人及家庭每一個階段，隨著台灣即將邁入超高齡社會，日常的走訪服務，逐漸發揮「陪伴力量」，因此國壽開始積極規劃相關培訓與措施，讓業務員除了為客戶檢視保障、規劃保單外，也能擔任健康顧問角色提供資訊與建議，在提供服務之餘也能傳遞關懷、全面照顧保戶的身心健康，讓業務員成為保戶的「新家人」。

國壽透過全面拜訪，感謝客戶一甲子的支持與陪伴，凡今年11月30日前每位國泰人壽保戶，於業務員拜訪時均享有一次免費的抽獎機會，有機會獲得國泰人壽與春池玻璃合作推出的143啤酒杯組，每季還可再加碼抽Gogoro電動機車。

值得一提的是，國壽送的啤酒杯組，是由春池玻璃在地推廣玻璃回收製作而成，該公司營運已超過60年，每年消化台灣70％的廢棄玻璃，而啤酒杯蘊含戰時資源不足「小杯子大分享」的意義。

國泰人壽希望透過「與禮同行」同時傳遞永續價值，透過小小杯子傳遞到客戶手中，同時取一杯子、一輩子諧音，也表達保障客戶一輩子的承諾。