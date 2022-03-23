地震夜搖出床笫問題！1名網友昨晚地震夜與妻子被搖醒，妻子心血來潮邀他連結一番，但他表現得力不從心，妻子最後說「地震搖的都比你久，比你還用力」，該網友最後只能硬著頭皮求醫，醫師發現他是屬於原發性早洩，目前先讓他以口服藥與噴劑延緩射精時間。

知名泌尿科醫師李嘉文在臉書分享，他今早來了1名「年輕」的男性病患，該病患一來就直接點破要看性功能障礙，原來前一晚病患與妻子都被大地震搖醒，妻子半夜突然有興致，邀請他來場連結，但他表現不佳、力不從心，他在診間向醫師說「老婆竟然幽幽地說了1句：地震搖的都比你久，比你還用力」。

網友昨晚地震夜與妻子被搖醒，妻子心血來潮邀他連結，但他表現得力不從心，妻子最後說「地震搖的都比你久，比你還用力」，該網友最後只能硬著頭皮求醫。（翻攝自泌尿科醫師李嘉文臉書專頁）

據ETtoday報導，李嘉文說該名病患陰莖勃起硬度不差，但病患說每次時間都不長，直到妻子在地震夜說那句話才深深傷了自尊心，決定求醫，經診斷後目前是先讓病患在性行為前1小時先吃口服藥物，前10至15分鐘在陰莖繫帶兩側、冠狀溝和龜頭處噴噴劑，延長射精時間。

李嘉文提到，早洩在國際上的定義為不能延遲射精、射精時間令你有負面感覺，以及在1分鐘或3分鐘內射精，若是後天性早洩多以3分鐘為判斷依據，但現今真正來門診看早洩問題的人並不多，主要就是難為情，但其實早洩帶給人身心靈的影響遠勝於無法勃起，李嘉文建議有早洩問題應即早就醫。