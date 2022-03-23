莫斯科證券交易所周一（21日）開放公債買賣，但企業股票仍暫停交易；不過莫斯科交易所又於周二（22日）宣布，禁止放空權值股，引起市場揣測是否為股市恢復交易做準備。對此，許多網友看了想起台股也多次禁止放空穩定市場，紛紛笑稱「台股領先世界」、「台股早玩過了」。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，西方國家群起施以經濟制裁，並祭出將俄羅斯踢出SWIFT等金融制裁，前景瀰漫不確定性，引爆俄羅斯股匯雙殺，俄股2月24日開盤攔腰斬，盧布也貶至歷史新低，促使俄央行緊急暫停交易，至今已超過3周仍未復市。

莫斯科交易所上周五（18日）宣布將逐步恢復交易，但周一僅開放公債買賣，股市仍暫停交易；不過莫斯科交易所再發聲明，即日起投資人禁止放空Sberbank、Lukoil、Gazprom等約30家俄羅斯大型企業，引發市場熱議。

消息一出，掀起網友熱議，不少人憶起此前台股股災之際，金管會也曾祭出「禁空令」穩定股市，紛紛回應「台股演過」、「禁空令咩，台股早玩過了」、「沒用啦，台股早就示範過，俄國怎麼跟得上台灣」、「台股領先世界」、「跟台股學的吧，禁止放空」、「台股表示略懂」、「準備抄底囉，台股演過」、「台股領先全球好多年」、「學屁喔」。

事實上，新冠疫情爆發之初，全球股市陷入拋售潮，義大利、法國、南韓、比利時等國家交易所為穩定市場，都曾祭出禁止放空的禁令。

而過去台股爆發股災，也都曾實施「禁止平盤以下放空」。台股於1998年亞洲金融風暴第一次實施平盤下禁止放空；第二次禁空令是在2008年金融危機，但由於當時未能成功止跌，還首次實施「全面禁空」，不過最終也未能緩解跌勢。

第三次禁空則是在2015年陸股崩盤；第四次禁空為新冠疫情爆發之初，金管會宣布平盤以下禁止放空的措施。然而，法人認為，禁空令大多對止跌毫無幫助，對空頭的嚇阻力道有限，反而會讓想賣的資金沒有管道釋放，加劇市場恐慌情緒。