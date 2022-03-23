2016年5月20日前的既有低污染未登記工廠，為期2年申請納管期限3月21日結束，彰化縣政府23日初步統計，全縣符合納管家數逾9,149家，申請截止後，已有7,914家申請納管，非屬工廠者676家，總納管率93.4％。彰化縣政府23日表示，針對後續應納管而未申請納管的未登記工廠559家，縣府將遵循中央處理原則辦理，包括命令停工、陳述意見、罰鍰及斷水斷電等措施。

另已申請納管者，縣府亦將積極加速審理，積極輔導業者完成改善環境、消防、水利及水保等設施，讓符合規定業者邁向合法永續經營。

今年3月19日是政府輔導未登記工廠申請納管的最後截止日，但因適逢假日，順延到3月21日，縣府初步統計全縣符合納管的家數逾9,149家，截止受理為止，已有7,914家申請納管，非屬工廠者676家，納管率93.4％。

針對後續應納管而未申請納管未登記工廠559家，縣府將遵循中央處理原則辦理；對於已申請納管者，縣府亦將積極加速審理，並輔導其完成改善環境、消防、水利及水保等設施，讓符合規定業者邁向合法永續經營。彰化縣政府表示，特定工廠登記辦法自2年前開始辦理，為輔導高達9,000多家的未登記工廠走向合法化經營，縣府陸續舉辦10餘場次說明會、專家諮詢輔導和設置線上說明會等，其中，統計至去年底納管結果近3,000家提出申請。