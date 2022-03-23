麻辣控看過來！看準台灣人就愛吃和牛，王品集團全新品牌「嚮辣 和牛麻辣鍋」是旗下第七個鍋物品牌，也是第一次結合鍋物與調酒、主打餐酒館風格的麻辣鍋品牌，可享6種和牛吃到飽。3月中，在台中市五權西路、捷運G11南屯站旁開設台中首店、全台第二家分店，今年預計再展三～四家分店。「嚮辣」事業處總監許雅淑表示，台灣人愛吃鍋、尤其是麻辣火鍋，根據市調推估，中高價麻辣鍋吃到飽市場，每年估計有近40億元的市場規模。「嚮辣」鎖定20～35歲年輕客群，提供6種和牛玩味吃法、頂級和牛海鮮塔吃到飽、5種功夫湯頭、時尚調酒、超過100種自助吧，698元、798元、898元三種價位，滿足嗜辣族味覺與視覺雙重飽足體驗。為歡慶新店開幕，即日起至3/31加入嚮辣LINE好友，享4人8折優惠，邀請3位好友再抽「海陸頂級嚮套餐全桌免費券」。 「嚮辣」不僅食材不馬虎，價格也令人驚呼，從最貴的「海陸頂級嚮」每人898元，就能享用6種和牛、還有伊比利豬、天使紅蝦、草蝦等，再贈調酒1杯；注重CP值的小資族，可選擇「和牛無限嚮」每人798元，同樣能享用6種和牛，以及特選鮮蝦等5種海鮮；不執著和牛的肉控，可選擇「就是嚮涮肉」每人698元，就能享用安格斯黑毛霜降牛、鮮魷等鮮食。值得一提的是，「嚮辣」祭出端上桌就讓人尖叫的網美級豪華三層頂級和牛海陸鐵塔，提供獨家「嚮辣風味和牛」多口味吃法，讓和牛火鍋吃到飽不同風味新選擇。愛喝湯的老饕們，嚮辣5種特色湯頭：蒜香老母雞湯、養顏番茄湯、蕈菇蔬菜湯，其中人氣湯頭嚮辣有骨氣麻辣湯，主廚師法正宗四川麻辣工法，採用20多種四川進口上等辛香料、滿天星辣椒、雞心辣椒、朝天椒、二荊條辣椒與牛油、豚大骨、經繁複工序以慢火4小時炒製，熬製而成的濃郁滋味，是嗜辣者最愛的川派麻辣火鍋，鍋底Q彈鴨血、豆腐、麻辣國產豚大骨無限續點，最讓人驚喜的是調整辣度的「嚮辣球」以吸睛珠寶盒盛裝上桌，精緻度破表。粵式胡椒豬肚雞湯，主廚精心秘製，鮮嫩雞腿肉和彈牙豬肚為底，搭配高達14種中藥材像是茂汶花椒、青花椒、白荳蔻、草果、枸杞等細火慢燉，豬肚和雞腿肉層層浸透白胡椒的香氣，燉出的湯清潤香濃，豬肚雞還可無限續點。