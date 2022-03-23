中央銀行副總裁嚴宗大24日將赴立法院司法及法制委員會，進行「近來國內物價飛漲成因與打擊民生犯罪查察情形」專題報告，根據書面報告內容，他強調，央行今年開始採取緊縮貨幣措施，將有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定。

嚴宗大表示，去年以來各國經濟活動漸回復正常，全球需求明顯升溫，且疫情導致塞港、缺工等供應鏈瓶頸問題持續，尤其近來俄烏衝突，使大宗商品供應受阻，加速推升國際原油、穀物及基本金屬等原物料價格，加重全球通膨壓力。還有運費高漲，帶動國內進口物價走高，輸入性通膨壓力大。去年8月以來，CPI年增率連續數月高於2％。

預期今年全球供應鏈瓶頸持續，加上俄烏戰事爆發，加劇國內通膨壓力，上半年CPI年增率居高，但將隨原油價格漲幅減緩，於年中回降，全年CPI年增率預估為2.37％。

嚴宗大認為，供應鏈瓶頸、地緣政治風險及極端氣候，為影響今年通膨走勢的主要不確定因素，近來部分機構陸續上修今年CPI年增率預測值多逾2％，IHS Markit大幅上修今年主要經濟體通膨率預測值，但台灣仍相對溫和。

嚴宗大強調，央行理事會3月17日決議調升政策利率0.25個百分點，有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展政策目標。鑑於通膨上行風險仍高，將密切關注國際原物料情勢變化、主要經濟體貨幣政策動向、地緣政治風險等的影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，協助經濟成長的法定職責。