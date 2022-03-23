阿富汗塔利班政府在禁止女子上學的7個月後，宣布女性可以復學，但是才開放幾小時旋即收回成命，這意味著六年級以上的女學生都無法上學。

半島電視台(Aljazeera)報導，阿富汗政府通訊社巴赫塔爾(Bakhtar News Agency)的報導，教育部周三發布最新通知稱，在符合伊斯蘭律法和阿富汗文化的新計劃之前，女子學校將繼續關閉。

通知說：「所有女子高中和那些招收六年級以上女學生的學校，將停課到下一個命令頒布。」

駐倫敦的阿富汗政治家兼記者舒克里亞•巴拉克扎伊（Shukria Barakzai）說：「這表明塔利班不可靠，無法兌現他們的承諾。」

A girl in Kabul cried while talking about being prevented from entering the classroom. She urged the Islamic Emirate to reopen all girls’ schools across the country.#TOLOnews pic.twitter.com/MPcmOLxjUw — TOLOnews (@TOLOnews) March 23, 2022

「這意味著女孩都無法接受中學和高中以上教育。其實即使是小學也不一有，大多數省份都沒有女子小學。」

阿富汗教育部承認目前面臨的是教師短缺的問題，在西方支持的加尼政府垮台後，幾萬名教師逃離阿富汗。

教育部發言人說：「我們需要數千名教師，為了解決這個問題，我們正在嘗試臨時聘用新教師。」

塔利班的朝令夕改顯示這個政權一點進步也沒有，昨天(星期二)，教育部發言人還特別發布了一段影片「祝賀所有學生重返課堂。」

結果到了今天就變了，法新社的採訪團隊正在首都喀布爾的紮爾霍納高中(Zarghona High School)打算紀錄阿富汗的復課過程，結果卻是一位老師進來，並告知學生們不能上課。大家都傻住了，沉默良久後才垂頭喪氣的離開教室。

塔利班上一次統治阿富汗是1996~2001年間，當時他們就禁止女性教育和大多數女性就業。在去年8月重新掌權後，塔利班承諾女孩的教育和就業機會能夠比以前來的多，但是這個組織仍然死抱著個極端伊斯蘭原教旨主義。