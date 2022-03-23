日本名導兼演員榊英雄月初爆出性侵醜聞，震驚外界，未料和他交情甚好的演員木下鳳華 (木下ほうか)，近日也遭2位女演員指控性侵，對此，他本人和經紀公司都還未做出回應。

據《週刊文春》報導，2名女演員指控遭到木下鳳華性侵，其中他以演技指導為由，把H女叫到家中，一開始認真讀劇本，但他突責備女方「為什麼做不到呢？」讓H女挫折到哭了，隨後木下鳳華轉用溫和語氣安慰她，並將他帶往臥室性侵，強迫她口X，H女表示當下若反抗，可能會造成更嚴重後果，她只好順從對方要求去做，「我只想著『趕快結束這一切』。」

另一名I女同樣在木下家遭性侵，讓她委屈表示兩人年齡差就像父女，因此感到相當不舒服，但擔心拒絕會被惡意傳出負面謠言，加上對方給她洗腦「大家都是這樣做的」、「如果妳拒絕了，就無法在這個世界立足」，讓她不敢拒絕，無奈表示只是想當演員，「為何一直牽扯到性行為」。

針對性侵指控，木下鳳華目前還未做出回應，但有知情人士透露，目前相關節目正在討論對應措施，希望他退出節目，而他近日參與的山下智久新戲《正直不動產》，4月即將播出，若性侵醜聞屬實，恐會影響播出。

58歲木下鳳華是知名綠葉演員，曾演過《麒麟來了》、《夏空》、《晝顏》等劇，也客串過《AV帝王》，近年因演出日本知名綜藝節目《痛快TV爽快JAPAN》的「討厭鬼課長」爆紅。