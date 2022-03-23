新聞網站「The Drive」指出，烏克蘭國防部22日公布最新戰果，其中有一張照片，被專家認為是俄羅斯Krasukha-4機動電戰系統的指揮所模組；由於其是俄軍最強大的地面機動式電戰系統之一，且該類型系統是俄羅斯陸軍少數領先於美國陸軍的領域，將成為西方情報機構的「寶貝」。

烏克蘭國防部22日發表臉書貼文，稱「俄羅斯入侵者繼續損失裝備」，並附上一段拍攝俄軍載具持續燃燒的影片、一張受損BM-21多管火箭發射器的照片、一張2S3 152公厘自走榴彈砲遭烏軍繳獲的照片，以及一張側倒的貨櫃照片。

專門追蹤烏克蘭戰場裝備狀況的「Ukraine Weapons Tracker」和美國國防與安全分析師特雷維西克（Joseph Trevithick）稍後指出，這個據稱在基輔附近繳獲的俄軍貨櫃，其實是Krasukha-4機動電戰系統的指揮所模組，且從照片來看，該貨櫃僅外部輕微受損，關鍵的內部設備可能仍相當完整。

俄羅斯Krasukha-4機動電戰系統。（圖／俄羅斯國防部）

整套Krasukha-4包含指揮所模組和電戰系統模組，分別由2輛KAMAZ-6350八輪卡車搭載，是俄軍最強大的地面機動式電戰系統之一，據稱有能力干擾包括偵察衛星的合成孔徑雷達（SAR）、空中預警管制機的搜索雷達，以及飛彈主動雷達導引尋標器在內的各種雷達，甚至能發射高功率的射頻能量（RF energy），有機會讓敏感電子系統出現物理性損傷。

美國多次強調，中國大陸與俄羅斯多年來持續開發的電戰系統，對美軍的威脅「特別重大」。特雷維西克表示，目前不清楚Krasukha-4的電戰系統模組是否同樣被烏軍接管，但就算只有指揮所模組，美國和其他西方情報機構也「肯定很想得到它」，因為針對運作系統、軟體架構、硬體構造等進行深入分析，將能夠進一步了解俄軍的先進電戰系統，並有助於找出可供利用的漏洞。