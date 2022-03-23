黑盒子。（示意圖／達志影像）

中國東方航空MU5735航班墜機第三天，國務院調查組今日（23日）下午舉行記者會指出該航班的其中一個黑盒子已被發現。（翻攝 央視新聞）

大陸央視報導，大陸官方晚間再次召開記者會，說明東航失事調查的最新進展。據瞭解，今（23日）16點30分左右，在主要撞擊點附近發現一具黑盒子，初步檢查，外觀破損嚴重 。初步判斷是座艙通話記錄器（CVR）。目前已經送往北京進行修復和解碼判讀。另一具黑盒子飛行資料記錄器（FDR）仍下落不明。

中新社訪問西北工業大學航空學院副教授郭慶指出，客機上安裝的飛行記錄器一般有2具，一具是飛行資料記錄器（FDR），負責記錄飛行速度、高度、時間、引擎轉速、飛機舵面偏轉角等資料；另一具是座艙語音記錄器（CVR），負責記錄飛機上與地面的通話、工作人員的對話、以及機艙裡的各種聲音。「黑盒子」可向調查人員提供飛機在失事前一段時間內的飛行情況，是對事故分析的重要證據來源，也是對事故作出正確判斷的資料來源。

黑盒子判讀時間要根據飛機的墜毀嚴重情況而定，有可能幾天，也有可能數個月。事故調查一般包括出事所在國、航空器設計國、製造國、經營國和登記國，由事發地所在國基於公開公平公正的原則組織相關調查。