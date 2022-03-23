建大（2106）23日經董事會通過2021年度合併財報，去年度合併營收348.96億元，年增15.32％，創歷史新高，但受到原材料成本及海陸運成本雙漲等因素影響，稅後淨利9.18億元，年減5.56％，EPS 1.01元，略低於2020年度的1.07元。會中決議2021年股利分配案，每股擬配息1元。

建大表示，去年度獲利衰退的主因，主要受原材料成本及海陸運成本雙漲等因素影響，加上新冠疫情不利影響，造成建大越南廠停工，讓越南廠去年獲利減少約6億元。不過，建大越南廠2021年10月中旬已復工產能，目前可望回復停工前的營運水準。

另建大因應未來營運需求，決議分配旗下大陸深圳廠保留盈餘約新台幣20億元，因而認列一次性所得稅費用約4億元；若不計停工及一次性所得稅費用影響，建大2021年度獲利，應逾19億元，EPS 2.1元。

建大預定6月30日將在員林總公司，召開股東常會，股票停止過戶期間，自5月2日至6月30日止。