台中巨蛋體育館等了9年，終於今年要動工！台中市2017年7月躍升為全台第二大城，隨著台中都會區的運動產業及休閒娛樂商業持續擴大，台中市需要一座兼具室內大型運動場館，及休閒遊憩設施的綜合性場館，市府投入總經費65億元，興建「台中巨蛋體育館」。台中市長盧秀燕23日透露，台中巨蛋將於今年7月動工，2026年竣工，未來營運以促參方式引進專業團隊經營。

盧秀燕上任後，即刻啟動台中巨蛋計畫，回歸於第14期重劃區環中路一段、榮德路西南側用地，占地6.95公頃，市府計畫投入總經費65億元，預計今年7月動工興建可容納1.55萬觀眾席以上的台中巨蛋，包含符合國際標準的主場館、副場館、實驗小學及附屬事業。

台中巨蛋可提供室內籃球、排球、羽球、網球、擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊及跆拳道等技擊類運動的專業運動賽事場地，更能作為大型展演及藝文交流活動的多元場域，盧秀燕期盼打造「酷運動酷城市」，讓大型賽事、大型表演未來以台中為優先選擇。

由日本知名建築師隈研吾（Kengo Kuma）建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所組成的台日合作團隊聯手，將台中巨蛋打造成國際級巨蛋，盼能成為台灣具代表性的新地標，未來與鄰近的「漢神洲際娛樂城」開發案，相互輝映。

市府表示，原巨蛋體育館選址，前台中市長胡志強時期，已設定於第14期文中小6用地，後因前市長林佳龍時期，改遷址至11期松竹路、崇德路口的文教7用地，但該地段位於住宅區，腹地狹小、人口稠密，且交通壅塞問題難解。除交通問題外，原定中央已補助2億元興建北屯區國民運動中心，也因前市長林佳龍改變計畫而遭註銷，致使北屯國民運動中心至今仍未動工。

此外，巨蛋體育館於前市長林佳龍時期，採由興建營運移轉（BOT）的促參方式招標，惟無廠商投標，BOT招商方式未有結果，導致興建期程延宕。

台中巨蛋包括主場館、副場館、附屬設施及停車場，未來委外經營年限50年，且可再優先定約一次20年，合計長達70年。其中，巨蛋體育館的「主體事業」，屬於營運移轉（OT）案，業者期初投資額，不得少於2億元（含稅，但不含土地租金及權利金）。

市府強調，「巨蛋是順應民意回歸原址」，絕不因外界惡意抹黑而阻礙建設腳步，市府必將國際級場館「還蛋於民」，也希冀帶動第14期重劃區發展，不愧於市民多年期待。