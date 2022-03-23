港股上市的兩檔蘋概股瑞聲科技、舜宇光學，近日先後公布2021年財報。瑞聲科技23日公布，2021年營收年增3.1％至人民幣（下同）176.7億元，淨利年減12.6％至13.16億元。

舜宇光學22日港股盤後公布，2021年淨利年增2％至49.9億元，受到手機鏡頭出貨量減少影響，營收年減1.3％至375億元。

受到上述消息影響，瑞聲科技23日股價收跌6.95％至18.46港元。舜宇光學23日股價收跌2.62％至140.8港元。近一個月，瑞聲科技、舜宇光學股價分別累計下跌18.32％、23.56％。

綜合陸媒報導，瑞聲科技財報顯示，由於疫情持續引起的全球供應鏈中斷，大陸經營成本上漲，以及因晶片短缺導致需求減弱等經營性不利因素持續，在一定程度上影響公司業績表現，同時受到境內及海外市場競爭激烈的不利影響，導致瑞聲科技整體毛利率下降。

舜宇光學財報指出，2021年營收略微減少，主因是手機鏡頭的出貨量與2020年相比減少，且受到智慧手機鏡頭降規、降配的影響，手機鏡頭及手機鏡頭模組的平均銷售單價，與2020年相比均下滑。