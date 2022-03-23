諾羅病毒大流行，根據衛福部疾管署最新1周急診就醫監測資料顯示，3月13日到20日，全國因腹瀉就醫的人數高達12萬7651人，小兒科醫師陳映庄指出，諾羅病毒傳染力強，只要接觸到一點病毒也會中鏢，且沒有疫苗可以預防、噴酒精消毒也沒用，呼籲大家一定要勤洗手，才能避免病毒找上門。

禾馨小兒專科診所主治醫師陳映庄在臉書粉專《陳映庄醫師的育兒資訊站》發文表示，諾羅病毒是種容易引起非細菌性急性腸胃炎的病毒，常見症狀包括噁心、嘔吐、肚子痛、發燒、脫水等，且傳染力非常強。

「一人中，全家中」，陳映庄指出，諾羅病毒只需極少的病毒量便可傳播，如食用被諾羅病毒汙染的食物或水、接觸被諾羅病毒汙染的物體表面，再碰觸自己的眼、耳、鼻，或與感染諾羅病毒的病患密切接觸，甚至吸入病人的嘔吐物及排泄物所產生的飛沫，都有機會中鏢。

至於如何預防？陳映庄提醒，目前並沒有諾羅病毒的疫苗可以施打，只能透過勤洗手、把食物煮熟後再吃等方式，避免感染諾羅病毒，此外，噴酒精消毒也不能預防諾羅病毒，建議用稀釋漂白水消毒手容易摸到的地方，如門把、電燈開關等，避免其他人摸到後不慎感染。