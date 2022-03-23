2022年至今老牌藝人逝世者著實不少，光是國寶級活寶就有巴戈跟顧寶明，巴戈2月16日因胰臟癌病逝於林口長庚，顧寶明3月19因心肺衰竭逝世，分別享壽67歲及71歲；若相較於2月6日辭世、享耆壽98歲的「常爸」常楓，兩人可說還沒活夠「長青樹」的年齡，難免令圈內好友同感惋惜。「國民奶奶」譚艾珍日前分享了一張黑白照片，畫面中她與巴戈、顧寶明都還年輕粉嫩，但今年一下離開了2人，引網友唏噓感傷。

3月19日傳出國寶級喜劇泰斗顧寶明逝世的消息，好友譚艾珍當天下午3點就分享與他的合照，第一張照片是合演《櫻桃小丸子》，兩人只是做出符合自己人設的打扮，就與小丸子的爺爺奶奶相當神似；另一張則是黑白懷舊照，右一束起捲髮的譚艾珍還相當年輕，左二、三的巴戈、顧寶明也髮量茂密，透發青春年少的活力氣息。

譚艾珍寫道：「相識超過45年的老朋友！從年輕開始不止在工作上合作，收工後玩在一塊兒，也互相參與關心彼此的家庭⋯見面時絕對不客氣地互開玩笑吵吵鬧鬧，好多好多值得回憶的事情⋯我們總愛互相用台灣國語彼此稱呼（小艾賊賊、寶明狗狗、巴勾狗狗⋯）他們決定提前換另一班更新更先進的（生命列車）了！祝福好友們一切如願更美好！」

網友一看全都湧現時代眼淚，回覆：「感謝您們帶給我們的許多歡樂與美好。愛永不消滅，只是用另一個形式存在」、「離苦得樂，一路好走」、「人生如戲，五味俱全」、「謝謝艾珍姐分享這麼珍貴的畫面！」、「一路好走！」、「一路好走R.I.P」、「感謝你們曾帶給觀眾的快樂時光，真是令人懷念的年代」、「真的讓人好不捨!!」、「很謝謝您們的演出，豐富了我的童年時光~」、「想起了”綜藝100”、”消遣劇場”的寶貝群大哥哥、大姐姐們」、「覺得捨不得和難過，小時候超喜歡顧寶明的表演，尤其除夕夜的特別節目一定要看的，實在太捨不得了⋯」，一片哀悽與無盡懷念。