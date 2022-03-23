香港一代性感女星邱淑貞，當年和富商沈嘉偉結婚後便息影，生下三個女兒沈月、沈日、沈晨，但仍是觀眾心中永遠的女神。近日，一支主題為喝水重要性的影片在網路瘋傳，原來是宣導的女醫師長得很像邱淑貞，被大批網友轉PO，一度夯到登微博熱搜。

大陸官方媒體「人民網」昨（22日）下午在微博上傳一支影片，請來名為「周勤」的重慶醫科大學附屬第二醫院臨床營養科主治女醫師教導如何科學飲水，畫面中，周勤留著黑色及肩微捲髮，身穿醫師白袍，站在鏡頭中央傳遞專業的喝水知識。

大批網友都覺得周勤有邱淑貞的影子。（圖／微博@人民網）

大批網友都覺得周勤有邱淑貞的影子。（圖／微博@人民網）

值得注意的是，她的五官和臉部輪廓神似一代性感女星邱淑貞，笑起來既甜美又可愛，馬上吸引大票網友的注意，短短一天就累積29萬個讚、1萬4千則留言，網友紛紛朝聖：「醫生長得好像邱淑貞」、「比她女兒（沈月）還像她」、「你說這位是邱淑貞的女兒我一點都不懷疑」、「我要去重慶掛號看營養科」、「醫生小姐姐好漂亮啊」、「看過這麼多專家的建議，這次最靠譜」、「就想問一句……醫生小姐姐有對象嗎？」。

女醫師周勤得知自己忽然在網路上爆紅，今（23日）在微博受寵若驚地發文：「大家好，我是周勤醫生，感謝大家的關注，說實話我自己挺意外的，能上微博熱搜可能是我做夢都沒想到的事。非常感謝大家的喜歡和支持，以後我也會努力輸出靠譜的營養知識。」眼見有網友猜她年齡46歲，她哭笑不得地回應：「感謝大家的認可，其實我還不到40歲。」