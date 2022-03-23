日本史上最長紅的國民動漫《航海王》(舊譯海賊王)紅遍全球，連載至今已長達25年，創新的世界觀與極具魅力的角色始終保持在話題高峰，然而隨著最新的1044話情報出爐後，讓不少網友崩潰，大罵「艾斯白死了」、「神作秒變糞作」。

《航海王》最新的1044話在昨天(22日)流出，作者尾田榮一郎針對主角魯夫的果實能力追加設定，世界政府「五老星」揭露，從橡膠果實改的真實名稱為「人人果實幻獸種尼卡型態」，魯夫則稱為覺醒型態(五檔)，不僅可改變自身，就連周邊環境也能將其變為橡膠。

又由於故事中曾稱尼卡是太陽神，其能力甚至恐進一步上升至可使用火焰，魯夫實力恐破格升級，但由於鋪陳實在過於僵硬，引發書迷不滿，大量PO文調侃。

消息走漏後，不少鄉民也在PTT上狂酸：「神作秒變糞作」、「尾田有很多東西可以畫，偏偏他選了最爛的那個」、「低能到不行的劇情」、「艾斯白死了」、「這下艾斯可以在地獄自豪說他幫太陽神擋了岩漿」、「廢到不行耶，粉絲這都能買單嗎」、「可憐 追了20年的慢跑王主角直接改設定」、「改設定就算了，人還畫這麼醜」、「所以太陽神跟橡膠有什麼關係啊」、「黑人會不會抗議」、「尾田終於發瘋了」、「尾田的科學觀：太陽＞岩漿＞火炎」。

事實上，航海王自從「頂上戰爭」篇章賜死人氣角色艾斯後就引發許多爭議，其「2年後」的劇情更是讓讀者吐槽連連，而尾田在過往曾表示不會把主角畫得太強、太帥，希望有更多特色，才會選擇「橡膠果實」，但如今似乎已被自己遺忘。