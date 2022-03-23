林沖擔任來賓。（台灣優質生命協會提供）

台灣優質生命協會與17直播去年底合作的公益節目《星心頌》單集收視人口數 度衝破20萬。其中曾治豪與17直播主美女「小吉」擔任主持、資深藝人「大盜歌王」林沖擔任嘉賓時，觀眾送出的公益金火箭數超過10支創紀錄，甚至當集收視人口被 17直播公告同時段冠軍，為台灣公益單位於直播平台寫下新歷史紀錄。

台灣優質生命協會秘書長紀寶如為了將協會年輕化，希望讓公益走進新世代，與17直播合作《星心頌》節目，除不定時邀請年輕藝人搭配17直播主主持，還邀請資深藝人上節目表演，「我們一開始很擔心年輕人會不喜歡看，沒想到會唱、會搞笑的屁孩曾治豪效果這麼好，讓資深藝人也變活潑了！」

曾治豪兩度為《星心頌》擔任主持，開機流量都是10萬起跳，以男性新面孔在 17直播平台擔任直播主，堪稱是異數，他父親是賀一航，眾叔伯也都是秀場主持大亨豬哥亮、胡瓜等，果然「笑」果十足，有接班人氣勢。

節目上他除了不斷撩妹小吉，小吃豆腐猛說「可以色色」，也相當了解資深藝人的背景；自己也很能唱，不管是新歌、老歌、台語歌，甚至是饒舌，粉絲點歌頑童〈Fly out〉他都能唱上 兩句，他還模仿康康和蠟筆小新逗樂觀眾。

紀寶如笑說：「他根本是把歌廳秀變年輕，搬上17直播了!觀眾留言一直消遣他，他也玩得開心，看了都不走了，一直送火箭做公益！」曾治豪節目中玩得開而且真的很爆笑，林沖唱老歌，他就把林沖秀服換上伴舞，結果竟然氣喘吁吁，「我變胖，衣服領口勒著脖子，我根本不 能呼吸。」

他和小吉合唱，小吉音感差唱阿妹老蕭的〈一眼瞬間〉大走音，觀眾猛虧，他繼續搞笑「這是真實版線上演唱會」；有粉絲發現兩主播沒用美肌遮瑕差很大，他又爆笑說，「這是校正回歸， 感覺很像沒穿衣服，我是遺傳爸爸臉大，打肉毒也沒用！」又開心拿小吉說：「我們是新版的廖峻與澎澎。」

來賓林沖當天玩得超開心，唱了日文、中文和台語歌，隔天還打電話給紀寶如聊了好久，「年輕人的節目，真的很好玩，曾治豪是個活寶，我還想要上，開演場會，哈哈！」林沖因為疫情不太出門，節目上也說，年輕時常在日本、香港海外巡演，好久沒有回台南老家看看，突然好想家人，小心酸。