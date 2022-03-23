中小企業信用保證基金於23日頒發「2022中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」獎項，肯定協助推動中小企業融資、承作績效優良的銀行，兆豐銀行繼2021年獲頒「協助區域發展獎」及「保證書動用率優良獎」後，這次拿下「新創事業紓困融資加碼方案績優授信銀行」，更一舉囊括「新創事業紓困融資加碼方案績優授信經理人」全國前三名，總計四座獎項肯定，成績亮眼。

兆豐銀指出，去年自本土疫情爆發以來，新創事業也受到疫情很大的衝擊，加以新創初期規模小，可能沒有營收，商業模式或跨域經營不適用於紓困產業類別及銀行授信評估，因此國發基金推出新創加碼貸款，提高信用保證成數及利息補貼再加碼，並考量受衝擊事業需要協助的時間緊急，由國發會審查資格，核發「新創資格證明函」，讓銀行可以快速認定。

兆豐銀也表示，在國發會主委龔明鑫、產業發展處長詹方冠，及國發基金執行秘書蘇來守合力促成下，已和國發會舉辦多場新創事業融資說明會，除讓新創業者快速了解專案內容外，並在兆豐銀行對新創業者不藏私之融資實務分享下，開啟了新創業者與金融機構的交流與對話，協助新創業者取得營運資金，不讓疫情衝擊阻斷新創之路。

兆豐銀本次以從速、從寬、從簡的e化簡化流程推動新創事業紓困融資加碼方案，辦理件數及金額都拿下全國第一，除獲頒績優授信銀行外，績優授信經理人獎項亦全數由兆豐銀行囊括，包括兆豐銀行思源分行經理詹勳欽、國外部協理呂玉娟及鳳山分行經理鄭啟宏等獲獎經理人亦拿下全國前三名「新創事業紓困融資加碼方案績優授信經理人」殊榮，顯見兆豐銀行投入扶植新創產業的積極度。

兆豐銀行近來喜事連連，除勇奪信保基金新創四大獎項外，深耕聯貸市場也傳出佳音，連續二年榮獲「台灣年度最佳聯貸銀行」獎項殊榮，10日更獲頒「110年度投保與轉介輸出保險業務績優金融機構獎」。在ESG方面，截至2022年2月底對綠色及永續的投融金額已逾新台幣6,800億元，亦展現兆豐銀對ESG投融資業務的積極。