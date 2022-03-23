台北市美女市議員林穎孟遭檢舉，涉嫌自2018年 至2020年間以假人頭助理詐領公費助理費數十萬元，涉犯《貪汙治罪條例》、偽造文書罪，22日遭搜索、約談，23日凌晨北檢諭令100萬元交保。對此，律師吳俊達直言，「善待助理」這件事很重要，「因為助理通常是知道你最多公務私人秘密的人！」。

出身太陽花學運，擁有台大社會學研究所碩士學位的林穎孟，打著勞權、性平的大旗，當選台北市議員，2020年間遭多名助理爆料違法要求女助理請生理假要附憑證，甚至還安排人頭詐領助理費、挪用助理的勞健保補助款，根本是「議會慣老闆」、「假面甜心」。

關於這起案件，律師吳俊達在臉書發文：「學運議員有沒利用職務機會A助理費，尚待司法調查釐清。但這個政治圈引發震撼的事件告訴我們：『善待』助理這件事很重要。」。

吳俊達更直白說：「該付的封口費，自己也要好好評估一下『好聚好散』的實際效益。你絕對不能當成處理一般勞資糾紛的方式來面對。因為助理通常是知道你最多公務私人秘密的人！」。

吳俊達表示，在官司纏訟的過程，努力累積許久的「正面形象」，很容易立刻付諸一炬，徹底「人設崩壞」。更不要說，讓其他政治競爭對手直接抓到了一個打擊自己的好話題和施力點。

不少網友認同回應：「作為稅務律師，我也有所感。請各位老闆，善待你家的會計，最有可能去國稅局捅爆老東家有什麼內帳外帳或是狗屁帳的，無疑就是妳家的會計。所以，千萬不要讓會計覺得有委屈或是不滿。」、「所以勞資糾紛之後，勞動檢查，消防檢查，都計訪查，建築檢查，稅務檢查通通都來，就知道是。。。業力引爆惹。」、「不只不善待，還直接對助理提告，助理為了證明自己說的東西是真的，就把證據都交給檢察官了」。