潭秀國中首度在JHVL男子組奪冠。（高中體總提供）

110學年度JHVL國中排球聯賽在屏東縣立體育館進行決賽，台中市成為本季最大贏家，23日雙十國中在女子組冠軍戰以25比18、28比26、23比25、25比19擊敗建國國中，完成2連霸並拿下隊史第8冠，接著男子組潭秀國中以25比20、31比33、27比25、25比20氣走地主潮州國中，捧回隊史首冠。

雙十國中女排隊執行教練羅儀璟表示，今年目標就是要拿下冠軍，且陣容無太大變動，上季仰賴大砲型球員，這一季改以快攻為主，快攻手吳文亘就佔很重要的地位，而吳文亘也稱職做到帶頭作用。

獲選為MVP的吳文亘表示，第3局有機會拿下，但接發球被對手針對、一直失誤，第4局冠軍點出現，又一度被連續追分，大家有比較緊張一點，但仍穩住陣腳，連續兩年都能幫球隊拿下冠軍，相當地開心。吳文亘國小參加豐田少棒隊，當時隊上抱括她，只有兩名女球員，但後來因為媽媽覺得曬太黑，把她送去練排球，就一路打到現在。

雙十國中女排於89學年度首次登頂JHVL女子組冠軍，教練侯雅惠就是隊史首冠成員，100學年度回母校帶兵，拿下第5名，雙十之後於101學年度再次奪冠，並於103到106學年度締造4連霸王朝，接著於109學年度再度問鼎金盃，本季完成2連霸。

相較JHVL女子組冠軍雙十國中有較多聯賽經驗的球員，男子組冠軍潭秀國中陣容是大換血，只有兩名球員上季有報到12人名單，且全是國三生，不過季前在和家盃與太陽神盃邀請賽都拿到冠軍，獲得不少磨練機會。

潭秀國中男排隊執行教練林育輝指出，高中較有可能讓高一菜鳥報聯賽，但國中球員，一到三年級之間發育變化很大，國二、國三有較多訓練，身體發育也比較完整，多以三年級球員為主幹，所以幾乎每次賽季都大換血，他補充，不管是不是冠軍，每一年挑戰聯賽都是重新開始，所以即便陣容又要再次迎來大換血，潭秀挑戰者的身份永遠不會變。

第4局潭秀國中在對方網前失誤下，逼出4個冠軍點，透過劉承諭的扣殺，笑納隊史首座JHVL冠軍，劉承諭說：「非常感動！各位同學跟教練給我機會，讓我可以在隊伍得到機會，拿到冠軍。」劉承諭排球啟蒙不算早，小六才開始練，也是隊上為數不多，上季有經驗的球員，「我們成員幾乎全部不一樣，算有點壓力。」

男女冠軍戰結束後，JHVL 110學年賽季個人獎項出爐，名單如下：

最佳舉球員：洪寅騰（新園）、張庭瑋（雙十）

最佳自由球員：江錦源（潭秀）、林宥希（雙十）

最佳邊線攻擊球員：歐家睿（新園）、張珉銓（潮州）、林以恩（雙十）、喬玟心（建國）

最佳中間攔網球員：蔡宗叡、劉承諭（潭秀）、吳恩妤（雙十）、林采臻（新園）

最具潛力球員：依畢·伊斯卡卡夫特（麥寮）、周竩涵（新園）

最佳教練：林育輝（潭秀）、羅儀璟（雙十）