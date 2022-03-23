合庫在110年的中小企業放款金額不僅大幅成長，日前中小企業信保基金評比銀行辦理中小企金業務成果揭露，合庫一口氣抱回包括「信保金質獎」、「促進政策推動獎」、「紓困振興獎」、「送保案件催收績效優良獎」、「協處企業獎」等五大獎，獲得高度肯定由此可見。

合庫統計顯示，截至110年12月底中小企業放款餘額為8,241億元、戶數68,293戶，較109年底金額增加617億元、戶數增13,850戶，對中小企業放款貢獻度於全體銀行可說名列前茅。

合庫銀行指出，合庫向來關心與支持中小企業的發展，同時積極善用中小企業信用保證基金信用保證機制來強化融資效率，尤其自109年起全球經濟受新冠肺炎疫情影響，中小企業面臨劇烈衝擊，合庫銀行秉持「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」的理念，善用最多國內營業據點優勢，內部凝聚共識團結合作、共體時艱，並搭配中小信用基金保證機制，積極協助受疫情影響的企業獲得紓困資金，成為近二年來中小企金放款的重點。

另因應中美貿易戰，合庫也表示，台商轉移生產基地回臺投資，亦帶動中小企業大幅擴充產能，對此在興建廠房及購置機器設備部分，合庫亦積極透過中小信保基金推出的各項保證專案以彌補其擔保率不足，110年度送保金額即增加339億元，亦為中小信保基金頒發五大獎項予以肯定的主因之一。

另在「5加2新創重點產業」政策上，合庫在110年12月底放款餘額已達4,942億元，服務新創重點產業者已逾1萬戶，並拿下市占率第一；今年以來合庫為深耕在地客戶，已持續於北、中、南各地舉辦8場「企業巡迴名人講座」，並以企業當下最關注的減碳排熱門話題「全球經濟展望暨ESG厚植企業競爭力」為主題，剖析如何面對淨零碳排趨勢及全球永續發展的浪潮，未來合庫銀行仍將力挺中小企業，提供各項專業融資服務，協助企業轉型，提升產業競爭力，以善盡企業社會責任。