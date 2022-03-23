台航（2617）擴大船隊賺到高運價，去年獲利13.2億元、年增154.79％，創十年新高，EPS為3.16元；展望今年，新增3艘散裝船、7艘工作船營運，加上第二季有投資陽明（2609）股利6億元入帳，及8千多張陽明股票預計分批售出，有助台航今年獲利挑戰新高。

截至去年底，台航持有陽明股票逾3.8萬張，考量現金股利、資本支出、營運資金需求，今年預計擇機分批處分陽明8千多張股票，法人估獲利上看10億元上下，台航手上剩下約3萬張陽明股票將參與今年除息，預計第二季認列6億元業外股利收入，折合EPS約1.44元。

台航去年營收32.26億元、年增29.5％，毛利率39.59％、成長15.71個百分點，續創五年高。台航董事會預計4月討論發放股利案，按往例發放五至六成現金股利，現金股利有望配發1.5元以上。

台航現有18艘散裝船，3月、5月分別有8萬、6萬噸級散裝船各1艘加入，7月尚有1艘8噸級散裝船加入，加上今年約有7艘散裝船陸續換約，及專為中油觀塘工業港勞務合約所訂造的5艘拖船、2艘交通船預計11月下旬投入營運，今年本業營收逐季看增，全年可望再創新高。

據國際研究機構Clarksons報告，預估今年乾散貨海運量需求成長2％，因新船交船量少於去年且舊船拆船噸略增，故整體船噸淨增加應會略低於去年，支撐運價處於相對高水位。