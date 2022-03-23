女星小S（徐熙娣）和Mike（許雅鈞）結婚後，住進台灣頂級豪宅之一的仁愛帝寶，更一次購入兩戶各130坪全打通，當時成為萬千女子羨慕對象；近期小S卻在自己節目《小姐不熙娣》中抱怨，家裡廚房小到2個人無法一起做菜，她忍不住感嘆「我明明住帝寶，然後廚房怎麼會長那樣」，從她這些年來的社群貼文，廚房確實小了點。

小S婚後和先生一家人入住豪宅帝寶眾所皆知，一戶有130坪，兩戶打通後260坪大空間，是多少人夢寐以求的家，但日前小S在節目中卻大吐苦水，不滿意家裡廚房太窄；小S在《小姐不熙娣》中透露，先前有在臉書或IG不經意曝光家裡廚房照，就被網友狂問，「妳不是說妳住豪宅嗎？廚房未免也太小了吧」。

小S過去曾分享家中廚房的樣子，確實和她抱怨得一樣空間有點小。(圖/ 摘自小S徐熙娣臉書、IG)

對此小S解釋，當初裝潢房子在設計時，先生Mike知道自己不善廚藝，才會把廚房規劃的小一點，廚房外其實還有中島和電磁爐；之後小S也曾向先生反映廚房太小，但格局已經改不了，她更舉出實例，有一次和她的大姊要在家裡做菜，但廚房空間太小忙起來就會撞在一起，只好一人在裡面，另一人到中島區繼續弄，感嘆「兩個人想要姊妹聊天、喝酒做菜就沒辦法啊」。

根據小S過去在臉書和IG的貼文，能發現她們家廚房是一個L型區塊，和她在節目中說的沒什麼出入，「我家就是一個大同電鍋、一個飯鍋、四個瓦斯爐，有一個還壞掉，一個洗手台，旁邊一個窄窄空間，放砧板切菜」；網友一看也明白，確實和小S夢寐以求寬敞的開放式廚房有點差距，難怪會心情不好。