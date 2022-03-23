有名男子在網上發文，他表示某日在與女友「嘿咻」時，卻被詢問他覺得女友的表現如何，並指著「身材、顏色、緊度、水潤」，當他誠實回答並反問時，卻意外聽見女友抱怨，上述條件皆贏前男友想追的女生，但還是被拋棄；他聽完立刻「軟桿」結束，並好幾天拒絕聯絡女友；網友表示「女友確實是有點白目」、「真的是性別正確」。

「被女友重重一擊」，一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示某天和女友在「嘿咻」時，突被女友詢問「你覺得我那個表現如何？」，他先是一頭霧水，隨後女友則指「身材、顏色、緊度、水潤」，由於他閱人有限，便誠實的告訴女友，在有限的經驗中，女友是最好的。

但他開始思考，女友怎提出這問題，便開始追問女友，竟得到晴天霹靂的答案，他表示女友的前男友因追求的女生不論屁股、胸部、皮膚以及「濕潤」方面皆比女友差，因此女友的前男友還是選擇對方，他一聽到充滿衝擊的內容，馬上「軟桿」便推開女友，不僅結束「滾床單」，還好幾天沒和女友聯絡，他表示「沒有男人可以忍受想像自己的女友在別人床上的樣子」。

文章一出，網友紛紛留言「分手還問前男友自己表現如何」、「真的是性別正確」、「女友確實是有點白目」、「上過前男友床的事實無法改變」、「他前男友覺得妳女友，就是他不要的東西」、「女生這樣有點不尊重」、「你女友腦子是不是進水了」、「分手，女的超爛」、「要做愛然後談這種事」、「完全沒有經過腦子在說話」。