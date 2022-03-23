美商花旗銀行出售海外消金、小企業業務的腳步不停，印度市場部份3月底將揭曉，新加坡市場的小企業銀行部門CitiBusiness，23日由新加坡金融科技公司Validus宣布，取得花旗的協議，將予以收購，整個交易案將於4月完。這也是首次由金融科技新創公司，取得超大銀行花旗的資產出售，實際交易金額並未披露。

花旗新加坡於2021年6月宣布，基於戰略評估，要關閉Citi Business部門，不再為當地中小型企業（SME）客戶提供融貸服務。在此項收購案宣布之後，花旗銀行新加坡CitiBusiness 主管Roy Phua表示，現在的首要任務是確保花旗消費者和貸款，可以順利過渡到Validus，相信他們可以繼續為企金客戶服務。

Validus 2015年在新加坡成立，為中小企業數位融資和信貸投資平台，運用數據分析、機器學習和人工智能為成長中的企業提供資金，持有新加坡金融管理局許可執照，原先只是新創公司，現在團隊超過130人，遍布東協4個國家，主力是提供東協地區中小企業融資，累計貸出金額已超過10億美元。

以Validus創辦至今的歷程，可以看出該公司與新加坡官方推動金融科技、吸引亞洲資金參與新加坡市場，有絕對關係。獲獎無數的Validus，是新加坡金融科技協會的成員，多方國際創投資金注入過，包括FMO、Vertex Growth、Vertex Ventures Southeast Asia & India、AddVentures、K3 Ventures、Openspace Ventures、VinaCapital Ventures 的支持。

透過此次收購， Validus將取得新加坡數百家小企業的貸款組合，不僅能夠進一步以數位金融服務，滿足這些企金客戶的融資需求，還可以為他們的業務提供商業賬戶、支出管理解決方案和支付服務等等。