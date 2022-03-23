新加坡2月CPI增幅 大於預期 23:022022/03/23 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡23日公布2月消費者物價指數（CPI）年增4.3％，高於華爾街預期的4.2％，並創下2013年2月以來最大年增幅，儘管2月核心CPI年增幅從2.4％縮小至2.2％。2月CPI增幅大於預期的主因是民間運輸成本年增17.2％，推動整體運輸成本年增14.8％。相較之下，2月糧食價格年增幅僅2.3％，住宅及能源價格年增4.1％。 今年GDP僅4.05％ CPI篤定破2 《國際經濟》星國今年經濟續成長 估4月再行緊縮政策 #CPI #增幅 #運輸成本 #新加坡 #消費者物價指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》無懼疫情升溫 韓股走高 17:292022/03/23 財經 台新：短天期新興高收債 優先布局 04:102022/03/18 專題周報 央行上調今年通膨率至2.37％ 04:102022/03/18 財經要聞 央行副總裁嚴宗大：央行升息 有助抑制通膨預期心理 22:042022/03/23 財經 日圓貶不停 歐系銀行啟動弱幣策略 19:532022/03/20 財經 俄烏戰爭添風險 國泰金下修今年經濟成長率預估至3.7％ 16:302022/03/23 財經 首度2月站上500億美元 外銷訂單 最強２月 04:102022/03/22 財經要聞 《國際經濟》韓2月PPI又升 物價上漲壓力大 17:282022/03/23 財經 永豐金預測台灣央行利率走勢 全年升息3碼至1.875% 13:582022/03/23 財經 美中古車飆漲 消費者瘋搶 04:102022/03/21 全球財經 權證星光大道－嘉澤 業績題材亮眼 04:102022/03/23 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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