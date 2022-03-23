新加坡23日公布2月消費者物價指數（CPI）年增4.3％，高於華爾街預期的4.2％，並創下2013年2月以來最大年增幅，儘管2月核心CPI年增幅從2.4％縮小至2.2％。2月CPI增幅大於預期的主因是民間運輸成本年增17.2％，推動整體運輸成本年增14.8％。相較之下，2月糧食價格年增幅僅2.3％，住宅及能源價格年增4.1％。