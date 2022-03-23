為壓制高通膨，加速緊縮的鷹派立場已成為聯準會（Fed）的最新共識！今年在貨幣政策上擁有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周二（22日）表示，要降低位於40年高點的通膨率，聯邦基金利率在年底應該升到2.5％。

梅斯特在演說稿中指出，升到40年高峰的通膨是美國經濟此時面臨的頭號挑戰。她說根據對經濟前景與風險的評估，年底聯邦基金利率應該攀升到2.5％，至於明年利率還需要再度上調。

梅斯特是今年聯邦公開市場委員會（FOMC）具有投票權的委員。FOMC主要負責Fed的利率決策。它在上周開會時決定把隔夜目標利率區間從近零水準上調到0.25％至0.5％之間，並暗示未來還會繼續升息。根據Fed釋出的最新利率點陣圖，聯邦基金利率到2022年底會接近2％。

梅斯特在演說中提到，調高利率雖然在穩健經濟下可有助抑制多餘需求，不過俄羅斯入侵烏克蘭卻讓該情勢複雜化。她說俄烏戰爭增加了通膨的上檔風險與經濟成長的下檔風險。然而她也補充，除非俄烏衝突加劇，不然對美國經濟的直接影響依舊可以管控。

梅斯特表示，就此觀點來看，烏克蘭危機引發的通膨風險目前更甚於對成長造成的下檔風險。

前一天聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）也重申Fed需要對升息採取更積極行動以緩解通膨壓力的論調。布拉德是上周Fed決策會議中唯一支持升息兩碼的官員。

鑒於加速升息已逐漸成為Fed官員的普遍共識，目前高盛集團也將貨幣政策預測朝向非常鷹派的方向。該投行預期Fed在5月與6月會議將各自升息兩碼，之後到年底還會有四次升息、每次升幅1碼。緊接明年利率將持續調高，它預期最終利率將達到3至3.25％之間。