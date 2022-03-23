俄烏戰爭即將滿1個月，雙方傷亡慘重，談判仍在持續中。淡江大學俄籍教授的彼薩列夫表示，他常跟俄國的朋友聯絡，他們有兩個看法，有人的看法是，百分之百不支持戰爭；但支持戰爭的朋友看法是，國防部、外交部用外交的方法解決種族問題。

彼薩列夫23日在政論節目《新聞大白話》中表示，目前俄羅斯人不知道有多少人支持、多少人反對戰爭，官方的數字是71％左右支持俄羅斯總統普丁，但是有些俄國獨立的政治學者卻認為，這數字完全不對，應該是30％支持普丁、30％反對、40％則是不管或是沒聽說有戰爭，他們住在小城鎮，可能連電視、廣播都沒有。

俄羅斯現在怎麼看俄烏戰爭？彼薩列夫坦言，他常跟俄國的朋友聯絡，他們有兩個看法，第一個看法是，百分之百不支持戰爭；但支持戰爭的朋友看法是，國防部、外交部是用外交的方法解決種族問題。因為北約不斷往東擴大，越來越近，威脅俄羅斯的安全；去年普丁提出一個主張，在這情況下，北約要簽署不侵略條約，北約卻說不要簽署，所以他的結論是，支持不要用武力解決國際問題，但從另一個角度看，鄰國、特別是軍事政治聯盟也要注意聽其他國家提出的看法。

至於俄烏戰爭還會持續到什麼時候？彼薩列夫認為，當2、3個月之內，俄、烏雙方都用完了自己的軍事、經濟資源，戰爭就會結束了。