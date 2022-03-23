好萊塢女星莎瑪海耶克55歲了仍貌美兼身材火辣，嫁給億萬富翁法蘭索瓦後更同時兼顧家庭與事業，去(2021)年她坦言前(2020)年曾感染新冠肺炎，還嚴重到要戴氧氣罩才能維持生命；痊癒後的她還化身女主角狂演《殺手保鑣2》，與山繆傑克森、萊恩雷諾斯大飆國罵掃蕩黑幫。美魔女莎姨從不吝惜分享辣照，日前她才以女王裝扮在IG秀出一張「胸枕」辣照，昨(22)日「水資源日」她又曬比基尼美圖，身材好到人人稱羨。

莎瑪海耶克1週前出席英國電影學院頒獎典禮，她以一襲高貴的開高衩晚禮服亮相，不時掀開裙襬露出美腿，一下子又身體前傾整裙倒出爆炸UU，高高梳起的包包頭及墊肩很有迪士尼風，但以她的年齡層離公主畢竟遙遠了點，但叫一聲「皇后」或「女王」應該還算應景。

單是成為紅毯上的嬌點還不夠，她更秀出另一張梗圖讓網民暴動，另一位同樣火辣的金髮女星與她同框，還將左臉整個傾倒貼在她雄偉的上圍，兩人都閉上雙眼看起來十分享受：網友噴鼻血表示：「輪到我了！」、「我們都想睡在這裡」、「媽咪」、「我可以『換位』思考一下嗎？」、「我們都同意這張照片是BAFTA 2022頒獎典禮的最佳畫面吧？」、「多麼可愛誘人的休憩空間啊~」，贏得近68萬人點讚。

3月22日是「世界水資源日」，莎姨也應景地以「水著」泳裝跟大家打招呼，看她所處的地方是山脈岩盤堅的水域，泛綠帶點乳白質感的水色相當漂亮，是很適合網美打卡拍照的秘境景點，她寫道：「今天是世界水資源日，但我們任何一天都別忘了水是多麼珍貴。」長髮比基尼敞開胸懷的辣度不到一天就吸引破34萬人點讚。