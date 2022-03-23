李政穎在大愛電視推出的大愛劇場《阿良的歸白人生》，詮釋一個浮沉毒海近20年的真實人物高肇良，青春年華幾乎在獄中度過，戒毒、染毒、入獄、出獄，在無窮盡的漩渦裡痛苦、掙扎，最後终於戰勝了毒品的誘惑，贏回了人生主導。雖然戲已落幕，高肇良日前用社群通訊軟體邀請李政穎出席反毒活動，李政穎便排除萬難一口答應，讓戲劇反毒教育持續發揮長尾效應。

李政穎特別從宜蘭前往彰化的慈濟靜思堂，參加「逆轉人生陽光有愛 大愛劇場《阿良的歸白人生》防毒教材致贈儀式」。因法務部、教育部、衛福部等政府主管機關都表示《阿良的歸白人生》有宣教需求，24 集長版劇情實務推展上較具困難度，大愛電視特別剪輯製作 90 分鐘反毒宣教版，製成光碟和隨身碟教材共7500份，由慈濟基金會代表捐贈各界使用，共同推動防毒反毒工作，產生滾動式的防毒善效應，讓年輕學子見證毒害遠離毒品，讓成癮者看見戒癮重生的希望，讓受毒品危害的家屬永不放棄他的家人。

李政穎（中）出席反毒宣導活動。（大愛電視台提供）

李政穎演出《阿良的歸白人生》之後，就沒有再接戲劇演出，全都暫停，跟影劇圈幾乎都沒有聯繫，一直都待在宜蘭家中，全心全意幫忙父親的建築事業老本行。說他是「企業家第二代」，他自謙是「老人家第二代」，還透露拍戲時配合吸毒的身材瘦了8公斤，現在88公斤的體重是連本帶利全都補回來了。

李政穎出席反毒宣導活動。（大愛電視台提供）

李政穎說自己現在的生活非常「無聊」，除了工作就是安靜獨處、讀書、騎車、運動、陪家人，生活相當規律，在父親的耳濡目染下，非常喜歡研究佛教經典，還翻到了一本父親的舊書籍印度瑜伽派的經典，正在研讀中。聊起五光十色的演藝生涯，戴著口罩的李政穎，眼睛只浮現些許笑意，不過一聊到佛法，李政穎的眼中就露出炯炯有神的光芒。

李政穎說瑜伽派「無意識的純意識」跟佛教說的「清淨的自性」道理相通，佛學給他最大的收獲就是「清心寡慾」，原本最喜歡的休閒活動騎重機，也曾擁有4輛車，現在已經不追求物質的滿足，擺脫「貪、嗔、癡」的控制，李政穎說「過多的物質都會讓人墮落，夠用就好，愈來愈容易知足」，現在重機賣掉了兩台，還有一台在準備要賣，只想留一台當做代步工具就好。

他從小就跟父母關係很好，工作的機會也很多，之前曾有想出家的念頭，現在覺得很多事不用出家也能做，看到了很多現象，對世界、對人性的體會變得不一樣，李政穎不否認自己用完美主義的角度看待人生，獨處的時間都在思考這些問題，「修行是用來批判自己而不是批判別人的」，他自評目前生活就是「非常平靜非常快樂」。