一名人妻發現丈夫外遇後又發現自己懷孕了，不想生下孩子的她，因為優生保健法規定，必須丈夫同意才能人工流產，遭丈夫脅迫交換「無條件離婚」。人妻找上律師呂秋遠幫忙，呂秋遠出招，成功讓原本一毛都不想付的渣夫吐出250萬元。

呂秋遠在臉書發文指出，一名當事人表示，從結婚3年的丈夫隨身碟裡，發現丈夫與其他女人的性愛影片，丈夫不但大方承認，還要求離婚，若妻子不同意就上法院。呂秋遠不可置信：「提告離婚他也會輸，自己侵害配偶權，怎麼有臉提告？」。

原來，這名當事人懷孕了，但她並不想生下孩子，然而依照優生保健法規定，已婚女性如果要進行人工流產，必須要經過配偶同意，於是丈夫用同意人工流產來脅迫她，放棄損害賠償、放棄財產分配，無條件離婚。

原本當事人已絕望到寧可觸法假冒丈夫簽手術同意書，但呂秋遠出招，向渣夫律師表示：「孩子我們要生、婚姻我們要繼續、外遇我們要告。就這樣，麻煩你轉知給你的當事人。」。

結果換對方著急，表示願意簽手術同意書，也希望快點離婚，呂秋遠提出300萬元賠償，雙方討價還價，最後250萬元定案。

分享完這個案例，呂秋遠呼籲：「請支持立法院儘速修改優生保健法第九條，將終止妊娠之配偶同意權刪除。身體自主權，不應該在結婚以後就喪失。」。