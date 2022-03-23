浩子與李霈瑜(大霈)首次搭檔主持的《HiHi導覽先生》今（23日）舉辦開播記者會，浩子多年來主持行腳節目，對台灣各地風土民情十分熟悉，全台語主持更是駕輕就熟；大霈一向勇於自我挑戰，這次用不擅長的台語主持，展現驚人的學習毅力。

大霈表示為了主持《HiHi導覽先生》事前上了3個月的台語課，被問到全台語主持的心得，她展現樂觀正向的性格：「我的心得就是要不要臉，要敢講、多講，我就是來學習的、來玩樂的、來給浩子哥添麻煩的。」大霈透露因為想跟浩子合作，所以聽到節目邀約二話不說就答應，再來因為爸爸是外省人、媽媽是客家人，從小沒有講台語的環境，可是主持這個節目之後她才知道台灣有這麼多故事。

浩子因為主持旅遊節目足跡遍布全台，這次雖然能坐在棚內舒服地聽各地導覽先生講故事，卻沒有覺得比較輕鬆，笑說：「常常聽大霈講半天最後聽不懂她在說什麼，還要救她。」面對前任搭檔亂彈阿翔與現任搭檔大霈殘酷二選一，他巧妙譬喻：「跟大霈主持很像跟兩人在游泳池游泳，大霈明明不會游還是一直想游，跳下水如果喘不過氣要去救她；跟亂彈阿翔主持則是他躺在池邊做日光浴偶而才下來游一下游一下。」

浩子和大霈不只台語程度有差距，更代表不同世代，大霈私下曾詢問浩子出道幾年，浩子回答18年，大霈回推發現浩子出道是自己高中的時候，可以說是看浩子的節目長大的。《HiHi導覽先生》將於3月31日晚8點在公視台語台開播。