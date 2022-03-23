2050年全球淨零碳排成為各行各業共識，今年各大百貨春改出現不少符合淨零排碳、ESG相關櫃位引進，京站（2942）時尚廣場為迎來31日起母親節購物旺季，逾60櫃改裝備戰，其中B1以「綠美學專區」呈現，除了擁地中海飲食概念的gonna餐廳外，包括阿原肥皂、綠藤生機以及歐萊德等綠色品牌搶進，加上原來自有「好感生活區」，整個綠色專區占比達三分之一，成為百貨業界領頭羊。

京站總經理柯愫吟強調，看好自然環保的綠色品牌越來越受到消費者重視，京站在B1打造綠美學專區，櫃位包含首度進駐的expo BEAUTY、印花樂、O'right歐萊德、村山，以及原有的ANKEE CANDLE、阿原肥皂、綠藤生機等7個品牌，當中誠品生活文創平台expo旗下美感生活概念店「expo BEAUTY」複合高達40支品牌。

緊接著陸續進駐開幕的新櫃還有西區百貨獨家、位於B1樓的「花意空間」，B2樓有JINS、HUNTER、FILA，4月底還有松本清進駐B1 Q小路。日系服飾包括Global Work、collectpoint也正進行改裝，預計29日新開幕，而搭配母親節購物促銷，全館8折起，加上全館滿4,000送200、化妝品內衣香氛滿2,000送200，有望帶動全檔業績較去年同期增長5％。

京站去年受到疫情衝擊合併營收減少二成之多，淨利相對腰斬，只賺5,600萬，每股稅後盈餘達0.93元，差於前年的3.39元，董事會擬配發現金股利0.83元，今年截至目前為止，前三月業績則因改裝與疫情不確定性，期持平，預計改裝後搭配母親節檔期女王購物節促銷，改裝效益相對推升業績增長。