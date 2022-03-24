323凌晨台灣發生多起地震，地震夜台中大里區立德里長辦公室竟遭宵小闖入，離奇的是入侵者一小時內進出三次，明顯翻找辦公桌內的東西，但未拿走現金及較有價值的電腦，只拿走旅充和筆記本；立德里里長江和樹強調已請警方介入，轄區十九甲派出所表示已鎖定一名街友，全力追緝中以釐清其動機。

23日凌晨三點多左右，立德里里辦公室遭竊賊闖入，江和樹說，該名男子一小時內進出三次，前兩次是步行而來，最後一次騎腳踏車來，但讓他不解的是，竊賊來了三次，翻找三個不同地方，卻只拿取了很像是外接式硬碟的旅充跟他私人筆記本，後來他又拿了鍋子、鏡子、雞精以及他喜愛的鐵碗筷；其他如筆記型電腦、平板電腦，連抽屜裡的現金4000元也沒拿走。

江和樹說，他比較在意私人筆記本遭竊，因為上面記錄他個人行程、選舉計畫，怕是有心人所為。他也強調，目前已經報警，警方也在積極偵辦當中。

轄區霧峰警分局十九甲派出所指出，已到里辦公室了解，初步從里長提供的影像認出是一名附近的街友，目前也全力追緝中以釐清其動機。