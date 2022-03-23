元大投信為國內資產管理首屈一指品牌，今年旗下元大台灣50 ETF(0050)、元大S&P500 ETF(00646)、元大全球未來通訊ETF(00861)獲得金鑽獎榮耀，分別拿下台股ETF、美股ETF指數、與產業型ETF三項指標大獎，這幾檔ETF分別為台股、美股及5G主題投資最具代表性產品，也是定期定額熱門標的，此次獲獎實至名歸。

元大台灣50 ETF(0050)是國內第一檔發行的ETF，明年即將屆滿20年，簡單透明的投資邏輯，是國人參與台股成長首選，目前是國內規模最大的ETF，規模於今年3月正式突破新台幣2千億元(下同) ，也是投資人定期定額ETF冠軍，享有「國民ETF」美譽。成立以來，榮獲國內外眾多獎項肯定，並已經三度獲金鑽獎榮譽。

在ETF蓬勃發展的的同時，元大投信也於2020年3月，推出同樣投資優質權值股的台股主動式基金-元大台灣高股息優質龍頭基金，憑藉著每月配息加年終配息設計，引領投資人用台股基金獲取穩定現金流，成立後旋即空降規模最大的台股主動基金。

今年一月，元大台灣高股息優質龍頭基金的月配加年終配合計年化配息率達18%，大幅吸引市場關注，在台股震盪之際逆勢獲申購，規模即將重返400億元。在0050與龍頭基金兩檔台股旗艦基金的帶領下，元大投信穩坐主、被動基金市場首選。

不僅是台股，元大投信在全球最具指標的美股市場，同樣有獲獎項肯定的代表作元大S&P500 ETF(00646)，提供國人投資美股S&P500指數的便捷管道，輕鬆布局知名跨國企業如微軟、亞馬遜、特斯拉、波克夏等。元大S&P500 ETF目前規模約一百億元，是美國股票型ETF規模最大，同時也是也是國人定期定額海外主要股市冠軍，顯示元大S&P500 ETF是國人進行全球資產配置時，前進美股必備選項。

元大全球未來通訊ETF(00861)是開啟國內5G ETF熱潮推手，指數編製強調須在通訊主題營收占比達50%，也就是挑出5G產業收成而非概念股，這是與投資人自行投資5G個股最大的不同處。透過元大全球未來通訊ETF能布局全球5G產業上、中、下游供應鏈，從半導體設備、晶圓代工、IC設計到手機品牌一網打盡，一口氣涵蓋5G產業頂尖廠商。

元大投信致力金融創新，在投資人服務上更是持續領先，為服務廣大投資人，推出「元大基金先生」APP，讓客戶可輕鬆查詢元大投信旗下基金、ETF資訊，在iOS Store跟 Google Play雙平台下載數正式突破10萬次，投資人最關心的配息及信託憑單查詢、最新基金申購優惠內容等新功能陸續上線，讓元大投信客戶享受全方位投資理財服務。