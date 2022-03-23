祈錦鈅先前捲入謝和弦及莉婭夫妻的風波中，因一句「我一個人住，多晚過來都可以」掀起小三爭議。近日風波暫息，她也擺脫紛紛擾擾，繼續在社群網站分享日常美照；昨(22)日她再度放送性感福利照，以紅色比基尼展現傲人身材曲線，還露「南半球」讓網友看了狂噴鼻血。

祈錦鈅昨(22)日分享去潛水時拍下的性感造型，紅色比基尼幾乎包不住性感身材，她戴著太陽眼鏡開心搭乘遊艇，座位區挖了幾個洞專業搭載氧氣瓶，12秒的影片中她撥弄頭髮，展現S型纖細曲線及健康膚色，寫道：「回歸我的大海。一笑相逢蓬海路，人間風月如塵土。」相當詩意。

祈錦鈅也抒發近日心情。：「一次一次的好愛這個世界，我果然比較適合在大自然裡，祝福那些愧對自己良心的人，吃飯有人餵，走路有人推，久病纏身還長命百歲，久未開機也兒孫滿堂，不同世界的東西，還是交給專業的法師吧，我不會通靈，真好。」

她還說：「認識新朋友，而且讓你玩得很開心，還有很多美照。」祈錦鈅雖瘦但上圍卻豐滿，紅色比基尼小件布料根本遮不住，讓她的絕美UU呼之欲出，畫面看起來誘惑力十足，她不忘自信喊話：「#零修圖我驕傲」，粉絲看了都噴鼻血興奮驚呼：「比基尼太小件了吧！」

祈錦鈅先前捲入謝和弦及莉婭夫妻的風波，莉婭曾稱有請公關邀她同台，希望就此和解，但被祈錦鈅拒絕；AV導演圤智雨則透露自己就是牽線人，公開居中斡旋的始末；他當時建議祈錦鈅「砍掉人設、做自己」，並說：「看得出妳很衝，脾氣不太好，那就看要選擇哪個適合妳的藝人形象當範例，日本動畫中的NANA也許妳可以參考看看。」