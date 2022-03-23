俄羅斯的盟友白俄羅斯表示，將驅逐大多數的烏克蘭外交官，理由是「基輔干涉自己內政」。

白俄羅斯外交部發言人格拉茲(Anatoly Glaz)說：「白俄羅斯決定減少國內的烏克蘭外交官人數，避免這些人員的非外交活動。」

只剩烏克蘭大使和4名幕僚外交官可以繼續在明斯克工作，而大使館目前有20 多名工作人員。

白俄羅斯也在關閉其他烏克蘭的領事館，表示「由於實際上已沒有多餘工作，將關閉西部城市布雷斯特(Brest )的烏克蘭領事館。」

早在俄羅斯開始軍事行動後，白俄羅斯已經從烏克蘭撤出了所有外交人員。

格拉茲解釋：「自2020年以來，白俄羅斯目睹了烏克蘭的許多不友好行為，他們不負責任地破壞與我國的其他國家間的關係、商業聯絡等事。」

「甚至到202年，他們竟稱白俄羅斯為敵國。」

白俄羅斯總統盧卡申科自1994年以來就一直擔任總統，他非常親俄，在這次軍事行動前，就已說俄軍可以永久的長駐白俄羅斯領土，實際上就是借道給俄羅斯入侵軍。

白俄羅斯主持了莫斯科和基輔代表團之間的多輪停火談判，但它的親俄立場使烏克蘭不放心，一直希望再改會談地點。