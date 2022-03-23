人手一機的時代，許多人會玩手遊打發時間，甚至每天都要玩一下，就有網友分享自己Candy Crush玩到頂的關卡畫面，開始煩惱接下來該怎麼辦，引起不少人討論，甚至直呼原PO簡直是神人。

原PO在PTT八卦板發文分享手遊畫面，最新關卡已經突破到第11375關，還表示自己喜歡Candy Crush是就算離線也能玩，也可以隨時暫停登出，還有些益智，但是不知不覺就玩到頂了，有點煩惱「接下來怎麼辦？」

網友分享Candy Crush 最新關卡，已經達到11375關了。（圖／翻攝PTT）

不少網友看到關卡數也大吃一驚，紛紛讚嘆原PO太猛了，「玩到最後一關也是很猛」、「乾，竟然破萬了」、「我2000多關就放棄了，請受小弟一拜」、「好扯...我五千多就放棄了」、「請收下我的膝蓋...」、「這世界上真的有人比我還閒」、「是有多閒，可以玩到頂？」、「好奇遊戲時間多長」。

也有Candy Crush同好表示，「我在11227關，疫情期間也是到頂，每天等更新」、「前陣子靠冰淇淋車衝了超多關」、「這遊戲不用課金，朋友多就可以玩很快」、「還有soda可以挑戰，個人覺得比較好玩」、「等更新，把關卡刷到全三星」。

手遊《Candy Crush Saga》由英國網路遊戲公司King Digital開發，2012年4月發行，一年內成為Facebook平台上最受歡迎遊戲，擁有4億5千6百萬每月玩家，10年過去，雖然人氣早不如以往，但遊戲依舊持續更新，在2021年8月11日，遊戲發佈第10000關。