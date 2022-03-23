國民黨副主席連勝文日前提到「父母老了要反戰」，引發討論。他23日表示，大家在烏克蘭遭侵略上「反戰」，怎麼同樣道理在台灣卻變「親共」？連勝文認為，「和平與反戰」是人類普世價值，為什麼到了台灣，這種主張就變成塔綠班嘴裡的投降？確保兩岸和平算什麼親共？塔綠班不僅是雙重標準，摒棄人道主義，根本是喪心病狂。他強調，兩岸爆發衝突，恐怕第一個被嚇壞、哭著要投降的，就是這些只會在網路上噴口水的塔綠班。

「又是塔綠班邪惡的認知作戰！」連勝文23日指出，這兩天一些朋友傳訊息給他，後來經查是前幾天的受訪，被塔綠班惡意的斷章取義！連勝文說，自己的原意是「在網路上或鍵盤後喊打喊殺沒有意義」，但卻被曲解為「不會對抗共軍」。而這個「台灣好新聞」，根本不是主流媒體，也不知道是哪裡養出來的側翼，惡意下標，扭曲我的發言。

「和平與反戰，這是人類普世價值」連勝文質疑，以交流代替對抗，透過外交談判避免軍事衝突，也是世界各國追尋和平的手段，為什麼到了台灣，這種主張就變成塔綠班嘴裡的投降？我們捍衛中華民國主權，確保兩岸和平，這算什麼親共？塔綠班不僅是雙重標準，摒棄人道主義，根本是喪心病狂！

最後，連勝文更痛批，民進黨的塔綠班網路及媒體鷹犬，只會在網路上噴口水，用鍵盤來耍狠，在陰暗的角落裡搞鬥爭！但卻不敢用自己的真名，只敢用假名來幹這些爛事！

若兩岸爆發衝突，恐怕第一個被嚇壞、哭著要投降的，就是這些沒種到連自己真名都不敢用的卒仔！連自己的名字都害怕讓人知道，還要打仗拼命？塔綠班，別鬧了！