「半島電視台」（Al Jazeera）23日報導，在俄羅斯全面入侵烏克蘭約1個月後，中國大陸仍未在此危機中扮演積極角色；美國學者指出，這符合其近年來專注於「國內」事務的趨勢，稱北京政府對俄羅斯與烏克蘭「根本不在乎」。

美國空軍戰爭學院（Air War College）副教授古普塔（Amit Gupta）告訴「半島電視台」，北京政府最關注的議題為台灣、南海和東海，第4則是中印邊境，「他們對烏克蘭和俄羅斯不感興趣」，基本上就是把整件事丟給美國總統拜登（Joe Biden）：「這是歐洲的問題，你們自己搞定。」

不過印度喜夫納達大學（Shiv Nadar University）國際關係治理系副教授鄭嘉賓（Jabin T. Jacob）指出，北京政府不會接受西方世界獲勝，因此將在一定程度上協助俄羅斯，包括維持模糊但偏袒俄羅斯的外交態度；在經濟上以多種手段減輕俄羅斯的壓力，如以「人民幣跨境支付系統」（CIPS）代替「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）、以中國銀聯接手國際信用卡機構Visa和萬事達卡公司（Mastercard）在俄羅斯的角色等。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，雖然中國大陸目前尚未積極出手，但其可能在等待時機，希望以談判終結俄烏戰爭，一方面讓烏克蘭中立化、讓盟友俄羅斯更加安全；另一方面試圖讓北約（NATO）分裂，並降低美國的國際聲譽和影響力。