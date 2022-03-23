韓國首部以軍事法庭為背景的熱血復仇劇《軍檢察官多伯曼》，故事輕鬆有趣又大快人心收視節節上升，最新第8集在韓國播出後收視率攀升至8.8％（韓國AC尼爾森），再度創下該劇自身新高！男女主角安普賢、曹寶兒跨海接受專訪，並向台灣粉絲問候。安普賢在劇中有不少徒手格鬥的橋段，他表示：「因為我對施展拳腳還滿有信心的，將受傷的風險降到最低，雖然有替身演員們在，我也都盡量親自上場，所以觀眾們在追劇時應該能看得很開心，不會覺得有違和感」。

當被問到「在拍攝過程中是否有想起當兵的回憶」時，安普賢透露自己服役時待的單位是儀隊，所以當初習以為常的整理旗幟、列隊，這些經歷對於演出該劇都很有幫助，這次為戲穿上軍服後真的有重新回到當兵時期的感覺。隨後被問到「假如今天忽然變成軍人，會想加入哪個軍種，或擔任什麼軍職」時，安普賢又勾起了軍旅回憶說道：「因為我喜歡騎機車，所以能去憲兵機車連的話應該也不錯，以前我們儀隊的隔壁就是憲兵，我很羨慕他們能騎重機，如果能重新當兵的話我想選憲兵」。

劇名中的「多伯曼」亦是「杜賓犬」的意思，2位主角被問是否能用犬種來比喻對方的外型及個性時，安普賢率先笑著說「我一看到寶兒的時候，就覺得她很像馬爾濟斯，今天看起來則有點像毛沒吹乾的馬爾濟斯，看到零食很高興的馬爾濟斯」，曹寶兒一聽就懂還笑彎了腰，幫忙解釋「因為我頭髮是濕的」，並回應「我覺得普賢哥光是外型相似度就很像杜賓犬」。曹寶兒還透露自己原本對於敬禮或其他的軍人動作都不太懂，安普賢都會在拍攝時當場教她，讓她不用另外再找別人詢問很受照顧。

隨著劇情正式進入中段，主要角色間的過往恩怨已逐漸明朗，正反派間即將正式開戰，大意落入圈套遭到懲戒的安普賢、曹寶兒究竟該如何反擊，陰狠的盧花英將軍還會如何對付他們兩人，心懷鬼胎的龍文九律師最後是否會倒戈相向，都是粉絲們持續關注的話題焦點。《軍檢察官多伯曼》每週二、三於friDay影音更新。