俄烏大戰進入第四周，俄軍集結重兵包圍，並不斷砲轟位於烏克蘭東南的港口城市馬立波（Mariupol），引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，馬立波之戰可能會在這周就分出勝負；同時，他也指出，戰爭的結局，會有三種不同的發展和走向，若俄羅斯撐不住，不知道普丁會做出什麼事情。

郭正亮23日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，外界估算，俄羅斯大概持有4500枚一般的核彈頭，小當核武的數量則超過1000枚。同時，俄羅斯也一直在假設北約可能會介入。因為美國總統拜登將出席北約領袖峰會，他的第一個行程是前往比利時首都布魯塞爾，第二個行程到波蘭，「去波蘭幹什麼？討論難民嗎？還是戰鬥機怎麼移交？」大家會聯想討論軍援移交問題。

郭正亮認為，目前拜登和美方還沒有打算施壓或促成澤倫斯基去談判，而是希望推動下一波制裁，而這次的目標可能是針對俄羅斯原油出口的部分，以及是否對經援俄羅斯的國家進行二級制裁。

郭正亮坦言，若俄軍在烏克蘭戰場的進展不順，不能排除普丁會用核武，尤其是在馬立波這種地方。普丁不能容許失敗，若失敗他就會下台，俄羅斯則會陷入動亂。郭正亮預測，「馬立波我認為在這這個禮拜就會分出勝負」。

郭正亮指出，戰爭最後的局面會如何？取決於三個因素，看誰撐不住，談判力量就會出現。第一種情況是烏克蘭撐不住，若這樣烏克蘭就會求和；第二種情況是歐洲撐不住，面對難民問題、通膨和資金外逃，歐洲可能會受不了，而對澤倫斯基施壓；第三種情況是，俄羅斯撐不住，但普丁是一頭猛獸，他若撐不住會怎麼做？他還有很多戰略性武器，若真的撐不住，不知道會端出什麼。

郭正亮分析，若烏克蘭撐不住，會是充滿抱怨的心理，並進一步導致長期的游擊戰；最好是歐洲撐不住，若歐洲撐不住，就會以明斯克協議的模式收場，而這次明顯是美國不想主導，若歐洲國家不想要讓自己受到傷害，就應該站出來促成談判，在這個過程中，歐盟可能會拜託中國大陸。