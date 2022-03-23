有名正妹在網上分享，她表示以前都有被「口爆」經驗，但都選擇吐掉，直到有次她嘗試吞下去後，其味道苦到讓她皺起臉來，她也表示很佩服AV女優嘗起來都覺得津津有味，她也提到「抽菸的人，好像味道會比較苦」；網友紛紛表示，「看體質，更重要的是飲食習慣」、「熬夜跟吃重口味飲食的才會苦」。

「A片都騙人，第一次吞，好苦」，一名女網友在「匿名公社」發文，她表示之前都有被「口爆」經驗，但皆選擇吐掉，有次她好奇心發作，想知道是什麼味道，便吞了下去，殊不知，苦到她的臉都皺了起來，她表示很佩服AV女優都覺得津津有味，她也提到「抽菸的人，好像味道會比較苦」。

文章一出，網友紛紛留言表示「我的是甜的，因為我愛吃鳳梨」、「看體質，更重要的是飲食習慣」、「沒事，蟹膏你們都吃了，免驚」、「抽菸的本來就很苦聽很多人講過」、「要看男生吃什麼，真的有差」、「我老公的有淡淡的香味，很喜歡」、「熬夜跟吃重口味飲食的才會苦」、「苦的是肝病，甜的是糖尿病，辛的是心臟病，鹼的腎臟病，多嘗試幾個，將來可以當醫生」、「女優有錢拿，妳沒有」、「不見得都騙人，有些情節是真的」、「吞深一點就比較不會苦了」、「主要是飲食的關係，可是那是高蛋白」。

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